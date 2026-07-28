Vize Dolandırıcılığına 27 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 10 ilde düzenlenen sahte site oluşturarak vize başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran ve 8 milyon TL gelir elde eden şebekeye yönelik operasyonda 27 şüpheli şahıs tutuklandı.

Dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Didim Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz 10 Şubat 2026 tarihinde Didim merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde vize başvurusu yapan mağdur şahıslar için resmi olarak yetkilendirilen internet sitelerinin benzerleri şeklinde 5 sahte internet sitesi oluşturarak toplam 60 mağdur şahıstan 1 milyon 692 bin 530 TL suçtan gelir elde ettikleri tespit edilen 16 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslardan 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 13 şüpheli şahıs ise tutuklanmıştı.

"111 mağdur şahıs daha dolandırılmış"

Devam eden çalışmalarda 111 mağdur şahsı daha dolandırarak toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suçtan gelir elde ettikleri tespit edilen 50 şüpheli şahsa yönelik Didim merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya illerinde 24 Temmuz 2026 günü yapılan eş, zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 36 şüpheli şahıs yakalanırken, 9 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 27 şüpheli şahıs tutuklandı. 14 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.