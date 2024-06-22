Vize ilçesinde denize girişler yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişler yasaklandı.
Olumsuz hava şartları sebebiyle Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde denize giriş yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın boyunca denize girişlerde sınırlama getirildi. Vatandaşlardan, bu süre zarfında yasağa uymaları ve güvenliklerini ön planda tutmaları istendi. - KIRKLARELİ
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