Vize ilçesinde denize girişler yasaklandı - Son Dakika
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Vize ilçesinde denize girişler yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişler yasaklandı. Bugün ve yarın boyunca denize girişlerde sınırlama getirildiği açıklandı.

22.06.2024 13:20
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Olumsuz hava şartları sebebiyle Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde denize giriş yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın boyunca denize girişlerde sınırlama getirildi. Vatandaşlardan, bu süre zarfında yasağa uymaları ve güvenliklerini ön planda tutmaları istendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vize ilçesinde denize girişler yasaklandı - Son Dakika

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