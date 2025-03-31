Volkan Konak\'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Ünlü sanatçı Volkan Konak, önceki gün KKTC'de konser verdiği esnada sahnede fenalaştı. Yere yığılan Konak'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN YORUMLAR

Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sosyal medyada bazı hesaplarda çirkin yorumlar yapıldı. Yaşananlarla ilgili Konak'ın ailesi harekete geçti.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Konakoğlu'nun kardeşi Birol Konak konuya ilişkin açıklama yaptı. Birol Konak, "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."