Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

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KKTC'deki konserde fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ın ölümünden sonra sosyal medyada yapılan çirkin yorumlarla ilgili ailesi harekete geçti. Konak'ın ailesi, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

31.03.2025 21:33
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, önceki gün KKTC'de konser verdiği esnada sahnede fenalaştı. Yere yığılan Konak'a uzun süre kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VOLKAN KONAK'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA ÇİRKİN YORUMLAR

Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, sosyal medyada bazı hesaplarda çirkin yorumlar yapıldı. Yaşananlarla ilgili Konak'ın ailesi harekete geçti.

Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Konakoğlu'nun kardeşi Birol Konak konuya ilişkin açıklama yaptı. Birol Konak, "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Volkan Konak\'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Güngör:
    olene Allah rahmet etsin diyemeyen insan dolu.. cok yazik.. olenden bile kin ve hinc cikarmaya ugrasmak.. ne acinasi haller...bu kadar degerlerimiz yozlasti 30 40 yilda ama cok hizlica.. 10 5 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Bir çınardı o bidahada gelmez böle yorum ses ..inancından partisinden kim kimi vuruyorsa insan değildir ..burakin artik kutuplasmayi.Allah rahmet eylesin 11 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun büyük usta 10 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    Eren bülbül 4 2 Yanıtla
  • YerSiyahGökBeyaZ:
    Mekanin cennet olsun guzel insan. Vatan hainlerine, arap miliyetcilerine, boluculere ve tarikatcilara inat sen hep dimdik durdun. Sarkilarin bir omur dilden dile saygiyla dolasacak. Annene ve babana seni dunyaya getirdikleri icin minnetle saygi duyuyorum. Kuzayin oğlu 100 yil daha dillerden dusmeyecek. 4 1 Yanıtla
  • Fatih Yilmaz:
    Bu fesatlarin canı cehenneme. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Utanmazlar 0 0 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    bende sevmezdim ama adam ölmüş gitmiş Allah affetsin. toprağı bol olsun 0 0 Yanıtla
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