Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken duran kalbi yeniden çalıştırıldı - Son Dakika
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Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken duran kalbi yeniden çalıştırıldı

Volkan Konak\'ın şarkısını seslendirirken duran kalbi yeniden çalıştırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Hoş geldin Bahar' konseri sırasında korist Mehmet Gündoğdu'nun kalbi durdu. Hayranı olduğu Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken yere yığılan Gündoğdu'nun kalbi, aynı zamanda doktor olan korist Şükrü Yenice tarafından yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Gündoğdu, hastanede yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Uzun yıllardır koristlik ve solistlik yapan Gündoğdu'nun Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.

08.04.2025 13:39
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Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde 'Hoş geldin Bahar' konseri düzenlendi. Konseri saat 23.00 sıralarında tamamlayan koro, ardından, KKTC'deki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına bir şarkı seslendirmeye başladı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Bu sırada koroda arka sırada duran korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı. Aynı zamanda iç hastalıkları ve hematoloji uzmanı olan doktoru korist Şükrü Yenice, Gündoğdu'ya ilk müdahalede bulunup, kalp masajı yaptı.

Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu

Yenice, Gündoğdu'nun duran kalbini yeniden çalıştırdı. Gündoğdu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Gündoğdu, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken kalbi durdu

VOLKAN KONAK HAYRANI ÇIKTI

Nazilli Sümerbank Fabrikası'ndan emekli olan ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist ve solistliğin yanı sıra saz ekibinde de görev yapan Mehmet Gündoğdu'nun Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın şarkısını seslendirirken duran kalbi yeniden çalıştırıldı - Son Dakika

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