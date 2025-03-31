Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu - Son Dakika
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Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu

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Sanatçı Volkan Konak'ın KKTC'deki konserinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan şarkıcı Sibel Can gözyaşları içinde hızlı adımlarla hastaneye geldi.

31.03.2025 08:11
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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak KKTC'deki konserinde fenalaşarak aniden yere yığıldı. İlk müdahale sahnede yapılan Konak'a kalp masajı yapıldı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı doktorların tüm çabasına rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

SİBEL CAN AĞLAYARAK HASTANEYE GELDİ

Acı haberi alan şarkıcı Sibel Can gözyaşları içinde hızlı adımlarla hastaneye geldi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görünen Sibel Can, muhabirlerin yoğun ilgisi karşısında ağlayarak "Ne olur yapmayın çocuklar" diyebildi. Sibel Can'ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler de soluğu hastanede aldı. Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"KAZIM'A SELAM SÖYLE BİZDEN"

Volkan Konak'ın ardından Kazım Koyuncu'nun kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu'nun sözleri de yürek burktu. Koyuncu sosyal medya paylaşımında, "20 yıl önce ağabeyimi [Kazım Koyuncu] kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden" dedi.

Volkan Konak\'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Cemil Moroglu:
    yorumlar yine nefret dolu. sahi siz hangi dine mensupsunuz? 35 7 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Allah senide ona kavuştursun. aynı yerde öteki tarafta 9 25 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    öleceğini bildiği halde yaşayan tek canlı insandır ama hiç ölmeyecek gibi yaşar. 33 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    İnsani bir şekilde rahmet bile dileyemiyorsunuz değil mi. Hemen kinayeli nefret içerikli yorumlar yapıyorsunuz. Yargılama da infaz etmede üstünüze yok. O kadar çok dindarsınız ya... Hadisi şerif de diyor ya. Kim bir kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun ayıplarını örter. Tabi Anlayana. 5 0 Yanıtla
  • Muratozlem+34:
    ben severdim şarkılarını ve kendisini ta ki İzmirde Restaurantta çalışanlara üslubunu ve davranış şeklini görene kadar. garsonları aşağılayıp hakaretler etmişti neymiş hesap gelmiş diye ünlüymüş üste o hesap alması gerekirmiş. insanlar o kadar rahatsız olmuştu ki herkes yan masadan bir vatandaş hesabını ödemişti yine de allah rahmet eylesin 1 4 Yanıtla
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