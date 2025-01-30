Washington\'da Uçak ve Helikopter Çarpıştı: 28 Ölü

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ABD'nin başkenti Washington'da inişe hazırlanan yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışma sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Washington D.C İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly, kazadan kurtulan olduğunu düşünmediklerini belirtti.

ABD'deki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve 4'ü mürettebat 64 kişiyi taşıyan American Airlines yolcu uçağı ile 3 kişinin bulunduğu askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştüğü kazada bilanço ağırlaşıyor. Washington D.C İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, şu ana kadar 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Donnelly, "Şu anda bu kazadan kurtulan olduğunu düşünmüyoruz. Uçaktan 27 kişinin, helikopterden de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" bilgisini paylaştı. Donnelly yerel saatle 20.48'de kuleden alarm verildiğini, 300 personelin harekete geçtiğini aktardı. American Airlines CEO'su Robert Isom ise basın toplantısında, "Bu yıkıcı bir olay. Uçak havalimanına inişi sırasında askeri helikopterle çarpıştı. Şu anda helikopterin yolcu uçağının yoluna neden girdiğini bilmiyoruz" dedi.

"Çarpışma önlenebilirdi"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise, "Hava açıktı. Helikopter normal uçuş rotasındaydı. American Airlines uçağı da inişe geçtiğinde normal uçuş düzenindeydi. Ne American Airlines uçağı ne de askeri helikopter anormal bir rotada değildi. Amerikan Airlines uçağı ters dönmüş ve üç parçaya ayrılmış halde bulundu" ifadelerini kullandı. Duffy, "Amerikan halkına, ABD'nin dünyadaki en güvenli hava sahasına sahip olduğunu garanti edebilir miyim? Bunun cevabı kesinlikle evet, garanti ediyoruz. Dünyadaki en güvenli hava sahasına sahibiz. Uçakların çarpışması alışılmış bir durum değil, bunu açıkça belirtmek istiyorum. Bence hava trafik kontrolü olsun, askeri uçaklar, helikopterler veya Amerikan Airlines uçağı olsun, kazaya kadar her şey normaldi. Elbette bir şeyler oldu. Soruşturma ilerledikçe daha fazla bilgi ve daha fazla ayrıntı alacaksınız" dedi. Duffy ayrıca, "Helikopterin bölgede bir uçak olduğunu bildiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğunu, ancak bunun pilotların deneyimsiz olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Duffy, "Şu ana kadar gördüklerim ışığında bunun (kazanın) önlenebilir olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle" şeklinde konuştu.

Trump tepki göstermişti

ABD Başkanı Donald Trump kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza sırasında uçağın havalimanına öngörülen şekilde yaklaşmakta olduğunu, helikopterin ise uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru hareket ettiğini belirtmişti. Trump, "Hava açıktı ve uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı veya aşağı hareket etmedi veya dönmedi? Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu kaza, önlenmesi mümkün olan kötü bir durum gibi gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON