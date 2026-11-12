Washington DC'de Beyaz Saray yakınındaki noktada 4 kişi vuruldu

Washington DC'de Beyaz Saray yakınındaki noktada 4 kişi vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin başkenti olan Washington DC'de, Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Kaynak: İHA
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