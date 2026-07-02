Güney Kore'deki Wolsong Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe 208 kilogramlık "ağır su" sızıntısı yaşandığı ancak radyasyon kaynaklı herhangi bir sorun tespit edilmediği açıklandı.

Güney Kore'nin Gyeongju kentinde bulunan Wolsong Nükleer Santrali'nde sızıntı meydana geldi. Güney Kore Nükleer Güvenlik ve Emniyet Komisyonu, santraldeki 4 numaralı reaktörde "ağır su" olarak bilinen ve hidrojen yerine ağır hidrojen (döteryum) izotopuna sahip, yoğunluğu yüksek su sızıntısı yaşandığını açıkladı. Sızıntının devlete ait Kore Hidro&Nükleer Güç Şirketi (KHNP) tarafından çarşamba günü yerel saatle 14.26 sıralarında yetkililere rapor edildiği belirtilirken, sızan "ağır su" miktarının yaklaşık 208 kilogram olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Sızıntının santral dışına ulaşmadığı ve tesis çevresindeki dış radyasyon seviyelerinde herhangi bir anormallik tespit edilmediği vurgulandı. KHNP, sızıntının tespit edilmesinin hemen ardından geçen yılın temmuz ayından bu yana süren rutin denetimler kapsamında kapalı tutulan 4 numaralı reaktördeki ilgili pompaların derhal kapatıldığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Ağır su nedir?

Hidrojen yerine ağır hidrojen (döteryum) izotopu barındıran ve normal sudan yaklaşık yüzde 10 daha yoğun özel bir su türü olan "ağır su", bazı nükleer santrallerde enerji üretimini sağlayan reaksiyonların güvenli ve kontrollü bir seviyede sürdürülmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. - SEUL