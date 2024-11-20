Yaban Güvercini Katliamına Cezalar Kesildi

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 61 adet yaban güvercinini silahla avlayarak katleden 5 şahsa toplam 224 bin 625 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) Ceylanpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirdikleri devriye sırasında bir araçtan şüphelendi. Aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada av tüfekleri ile vurulmuş halde 61 adet tahtalı cinsi yaban güvercini buldu. Gözaltına alınan A.İ., M.A., İ.Ç., Ö.T. ve M.A. karakola götürüldü. Şahıslara 'Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan toplam 224 bin 625 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA