Yaban Hayvanları ile Eğlenceli Diyalog

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Yaban hayvan sürüsü görenlerin güldüren diyaloğu: "Canavara bak canavara"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir sürücü, yolda karşılaştığı yaban hayvanları sürüsünü görünce şaşkınlığını gizleyemezken arkadaşıyla yaptığı diyalog ise güldürdü.

Kar yağışı sonrasında oluşan soğuk havanın etkisiyle yem bulamayan yaban hayvanlarının gözle görülür hale gelmesinin ardından Kırşehir - Ankara karayolu üzerinde seyir halindeki bir sürücünün yaban hayvanlarını görünce 'Canavara bak, canavara' diye arkadaşına seslenmesi ve aralarındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Yaban hayvanlarına korna çalan ve şaşkınlığını gizleyemeyen şoför arkadaşına; "Canavara bak, canavara" derken araçta bulunan arkadaşı ise "Camı aç. Sürüyle canavar var. Bunlar adamı yer, dursaydın da baksaydık" diye cevap verdi. İkilinin araç içerisindeki diyalogu sosyal medyada birçok etkileşim aldı.

Öte yandan İl Özel İdare ekipleri, kar yağışının ardından ilçe ve köy yollarında tipi etkisiyle kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler il genelinde, 38 araç ve 45 personelle çalışmalarını yürütüyor.