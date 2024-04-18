Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı - Son Dakika
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Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı

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Bir otobüste kayda geçen görüntülerde, bir yolcu yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ve sert sözler söyledi. Kadının şaşkınlıkla karşılık verdiği olayda, siyahi 2 kişinin başlarını öne eğdikleri de dikkat çekti. Tartışma sözlü olarak devam etti ve kimse fiziki bir müdahalede bulunmadı.

18.04.2024 16:34  Güncelleme: 16:46
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Bir otobüste kayda geçen görüntülerde yolculardan biri, yabancı uyruklu kadına yönelik, "Çok adam olsaydınız kaçmazdınız. Bak savaş bitti hadi yallah." ifadelerini kullandı. Kendisine söylenen sözler karşısında şaşıran kadın ise "Sen delisin" sözleriyle karşılık verdi.

YABANCI UYRUKLU KADINA YÖNELİK AYRIMCI İFADELER

Yabancı uyruklu kişiye yönelik ayrımcı ve sert sözler söyleyen kadının tam karşısında siyahi 2 kişinin oturduğu ve o anlarda başlarını öne eğdikleri de dikkatlerden kaçmadı. Yabancı uyruklu kişi ise, "Sen delisin" diyerek yaşananlara tepki gösterirken, "Herkes gidecek ülkesine, istemiyoruz sizi burada, istemiyoruz artık. Buraya kadar geldi, Türkiye bizim. Biz Türk'üz." sözleriyle karşılık aldı.

Olayda neyse ki kimse fiziki bir müdahalede bulunmadı. Sözlü tartışma bir süre sonra sona erdi. Otobüste yaşanan o gergin anlardan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı

Cep Telefonu, Sözler, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

  • Haydar Gündüz: Almanyada bizim vatandaslarimiza yapsalar memleket ayaklanir iyi yapilmamis büyük saygisizlik. 110 71 Yanıtla
  • mustafa sagdic: komsunun tavugu bahcemize girdi diye mahkemelik oluruz. milyonlarca ne idugu belirsiz multeci ulkemize girdi ve ses cikmiyor. hani irmaginin akisina olurduk 70 18 Yanıtla mustafa sagdic: diss like atanlar. hayirdir. milliyetcilik deyince bir bozuldunuz. 31 4
  • H celik: İnsanların ne için gelmek zorunda kaldıklarını bilmeden yargılayamazsın.bu ne biçim uslup hanımefendi.konuştursan sözde medeni insandır bu ırkçılık niye? 29 52 Yanıtla mustafa sagdic: gelip burda milletin namusuna dik dik bakmalari senin hosuna gidiyor anlasilan. 40 12 Ender Kervancıoğlu: Al evine besle saçma herif. Beğenmediğin yunanistan bile bunlar girmesin diye sınırlarına duvar, çit ördü. Ne tür sorunlara yol açtığına şahit olmuyor musun. Kültürel sosyal ekonomik çöküntü ve yozlaşmayı bu millet nasıl kaldıracak. Tavşan gibi de ürüyorlar. Allah akıl fikir versin ya. 35 9 H celik: Gidip hesabını soramıyorsun sen o bakandan ama iş klavyeye gelince acayip yazıyorsun otobüsteki kadının suçu nedir şimdi?sözde milliyetçi provakatör 7 19 Ender Kervancıoğlu: Ben sandıkta destek vermeyerek üzerime düşeni yapıyorum. Toplumda sesini yükseltebilen hakkını arayana da bravo derim. İnsanların artık gırtlağına dayandı.Sen ot geldin ot gidiyosun. Acırsan gün gelir acınacak hale düşersin. 15 2 Ali Arslan: Ender kardeşim seninle aynı fikirleri paylaşıyor olmak ilginç :))) 2 0
  • ibrahim seven: malesefki bu durumdan herkes mağdur lütfen artık bir çözüm bulunsun aynı durumda biz olsak acaba ülkemizde olan mülteciler bizi kabul edermi çok merak ediyorum 57 2 Yanıtla
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