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Yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

MERSİN - Mersin'de bir yağ fabrikasının yağ tankında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Huzurkent'teki Mersin- Tarsus Oranize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasındaki yağ tankında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.