Yağma Suçlusu Jandarma Tarafından Yakalandı

Manisa Kırkağaç ilçesinde yağma suçundan 18 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Bakır Mahallesi'nde, "Konutta Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma" suçundan aranan ve 18 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç (47) isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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