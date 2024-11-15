Yağma ve Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Balıkesir'de 7 ay önce işlediği yağma ve kasten öldürme suçlarında 25 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçtiğimiz gün yapılan çalışmalarda; Adli makamlarınca 17.04.2024 tarihinden itibaren yağma, kasten öldürme suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.G (34) isimli şahıs yakalandı. Şahıs adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR