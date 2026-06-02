Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağma suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.
Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre "Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. (52) isimli hükümlü Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Yağma Zanlısı Nazilli'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?