Yağmur Sonrası Devrilen Ağaç Altında Kıl Payı Kurtuldular

Devrilen çam ağacının altında kalmaktan kıl payı kurtuldular...O anlar kamerada

Olay anı çevredeki bir iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulan esnaf: "Verilmiş sadakamız varmış"

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yağmur nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu çam ağacı insanların ve araçların geçtiği yol üzerine devrildi. Olayda, saniyeler önce ağacın altından geçen 2 vatandaş tehlikeyi kıl payı atlattı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir çam ağacı, etkili olan yağmur sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte bir anda yola devrildi. Devrilen ağaç, yayaların ve araçların geçtiği caddeye doğru yıkıldı.

2 vatandaş ağaç altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

O sırada saniyeler önce 2 vatandaş ile bir 3 tekerli elektrikli bisiklet sürücüsü, ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin ve bisikletin geçmesinin hemen ardından ağacın büyük bir gürültüyle yola devrildiği görülüyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Yalvaç Belediyesi ekipleri, yolu kapatan çam ağacını kısa sürede bulunduğu yerden kaldırarak caddeyi tekrar ulaşıma açtı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük bir tehlikeyi ucuz atlattı.

Ağaç altında kalmaktan son anda kurtulan Esnaf Hasan Hüseyin Kumcu, "Dün saat 19.00 sıralarında evime gitmek için iş yerimi kapattım. Yolda yürürken ağacın hizasına geldim ve 5 adım attıktan sonra bir anda bir çıtırtı duydum. Ardından arkama dönüp bir baktım ki, ağaç saniyeler içinde yıkıldı. Bu ağaçlar yaklaşık 15 yıl önce dikilmişti ve biz bunları suluyorduk. Sanırım yağmurun etkisiyle oldu. Allahtan ağacın önünden tam zamanında geçmişim. Üstüme yıkılabilirdi. O sırada ağacın altında araçların park etmemiş olması da büyük bir şanstı. Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu bizi" dedi.