Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti - Son Dakika
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Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti

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Bursa'da yağmurun şiddetini çeken bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, motokurye ile araç çarpışması ve motokuryenin kafasının aracın lastiğine çarparak durması yer alıyor. Kaza anında motokuryenin durması ve çevredekilerin bağırması sayesinde daha büyük bir yaralanma önlenmiş oldu.

14.07.2024 10:10
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Yağmuru görüntülerken motokuryenin kazasını böyle kaydetti

Yere düşerek kayan motokuryenin kafası, aracın lastiğine çarparak durabildi

Yürekleri ağza getiren kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da yağmurun şiddetini çeken vatandaşın önünde motokurye ile araç çarpıştı. Kaza sonrası motokuryenin kafası aracın lastiğine çarparak durabilirken facia ucuz atlatıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Cuma günü aniden bastıran yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağmurdan en çok etkilenenlerden biri de motokuryeler oldu. İncirli Caddesi'nde seyir halinde olan motokurye önüne aniden araç çıkması sebebiyle frene yüklenince yağmur nedeniyle kaydı. Motosikletten yere düşen sürücünün kafası aracın lastiğine çarparak durdu. Sürücünün o sırada durması ve çevredekilerin bağırması motokuryenin daha büyük yaralanmasının önüne geçti. Kaza anı o sırada yağmurun şiddetini çeken bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Yunus Hocalar," Yağış başlamıştı. Motorcu karşıdan geliyordu. Demir rayların üzerinde motosikletin kaymasıyla beraber motosikletten fırladı. Rampadan gelen arabanın çıkmasıyla kafası tekerleğin orada sıkıştı. Ciddi bir durumu yoktu." dedi.

Kaynak: İHA

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