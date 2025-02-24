Yahşihan'da Sopalı Kavga: 3 Tutuklama

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga nedeniyle gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde dün gece Y.K., Y.E.Ö. ile A.S., B.B., Ö.O. ve Y.O.A. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında sopalı kavga çıktı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Ö.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.B., A.S. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan Y.O.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin ardından işlemlerine devam edileceği öğrenildi. - KIRIKKALE