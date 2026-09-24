Yahşihan soruşturmasında Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki yatına el konuldu

Yahşihan soruşturmasında Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki yatına el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki lüks yatına el konuldu. Eski Başkan Ahmet Sungur’un evindeki paralar adli emanete alındı; gazeteci Ö.Ö.’nün evinde dolar bulunduğu öğrenildi.
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev, araç ve Bodrum'daki lüks yatına el konulurken, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evindeki paralar adli emanete alındı.
Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev ve araçları ile Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu. Soruşturma kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak, adli emanete alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ö.Ö.'nün evinde de bir miktar dolar bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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