Yahşihan soruşturmasında Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki yatına el konuldu - Son Dakika
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Yahşihan soruşturmasında Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki yatına el konuldu

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Yahşihan soruşturmasında Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki yatına el konuldu
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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki lüks yatına el konuldu. Eski Başkan Ahmet Sungur’un evindeki paralar adli emanete alındı; gazeteci Ö.Ö.’nün evinde dolar bulunduğu öğrenildi.

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev, araç ve Bodrum'daki lüks yatına el konulurken, eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evindeki paralar adli emanete alındı.

Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev ve araçları ile Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu. Soruşturma kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak, adli emanete alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ö.Ö.'nün evinde de bir miktar dolar bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Ahmet Sungur3. SayfaBodrumGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yahşihan soruşturmasında Ulaş Biçer’in evi, aracı ve Bodrum’daki yatına el konuldu - Son Dakika
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