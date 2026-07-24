Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlileri Katletti

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, aynı aileden 4 kişiyi yakın mesafeden ateş ederek infaz etti.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yasadışı Yahudi yerleşimciler Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Nablus'un güneybatısında bulunan Tel köyünde İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, aynı aileden 4 kişiyi yakın mesafeden ateş ederek infaz etti. Saldırıda 4 Filistinli de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, silahlı Yahudi yerleşimcilerin köye yönelik saldırısına karşı koyan Filistinli köylülere ateş açıldığını bildirdi.

Fetih Hareketi'nin bölgedeki yetkilisi İsam el-Seyfi, silahlı Yahudi yerleşimcilerin köyün doğusundaki iki eve saldırdığını ve Filistinliler tarafından geri püskürtüldüğünü belirterek, İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin yaklaşık yarım saat sonra köyün batısına yeniden saldırdığını ve çatışma çıktığını aktardı.

El-Seyfi, İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin köylülere rastgele ateş açtığını ifade ederek, İsrail ordusunun daha sonra köyü "kapalı askeri bölge" ilan ettiği, yerleşimcilerin ise köy çevresindeki varlığını sürdürdüğü açıkladı.

Yakın mesafeden ateş ettiler

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, silahsız Filistinlilere İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından silah doğrultulduğu ve ardından yakın mesafeden üstlerine defalarca ateş edildiği görüldü.

Filistin saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek kınadı. İsrail'i olaydan tamamen sorumlu tutan Bakanlık, uluslararası topluma Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durdurulması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve sorumluların hesap vermesi için somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na verilerine göre, yıl başından bu yana Batı Şeria'da 21'i Yahudi yerleşimciler tarafından olmak üzere 87 Filistinli öldürüldü.