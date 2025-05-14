Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde iki soğuk hava deposuyla ilgili yapılan ihbar Gıda ve Kontrol İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler söz konusu soğuk hava depolarına giderek denetim gerçekleştirdi.

SOĞUK HAVA DEPOLARINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Denetimlerde ekipler mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Soğuk hava depolarında son tüketim tarigi geçmiş, etiketsiz, bozulmuş ve küflenmiş peynir bulundu.

7 TON PEYNİR İMHA EDİLDİ

Tespit edilen peynir ve peynir benzeri 7 ton 12 kilogram ürün İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi. Soğuk hava depoları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir ihbar üzerine, İzmir ili Bornova ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı soğuk hava deposunda kontrol görevlisi ekiplerimiz tarafından denetim gerçekleştirildi.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ, KÜFLÜ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde; son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, küflenmiş, bozulmuş nitelikte güvenilir olmayan gıdalar (peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri ürün, hayvansal yağ vb.) tespit edildi. Ürünler muhafaza altına alındı. 5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Bu kapsamda muhafaza altına alınan peynir ve peynir benzeri ürünlerden 7.012 kg'ı, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde 13.05.2025 tarihinde katı atık tesisinde imha edildi. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor."