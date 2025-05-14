Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi - Son Dakika
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Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde ihbar üzerine iki farklı soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, küflenmiş, bozulmuş 7 ton peynir ve peynir ürünleri imha edildi.

14.05.2025 18:23
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İzmir'in Bornova ilçesinde iki soğuk hava deposuyla ilgili yapılan ihbar Gıda ve Kontrol İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler söz konusu soğuk hava depolarına giderek denetim gerçekleştirdi.

SOĞUK HAVA DEPOLARINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Denetimlerde ekipler mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Soğuk hava depolarında son tüketim tarigi geçmiş, etiketsiz, bozulmuş ve küflenmiş peynir bulundu.

7 TON PEYNİR İMHA EDİLDİ

Tespit edilen peynir ve peynir benzeri 7 ton 12 kilogram ürün İl Müdürlüğü personeli gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi. Soğuk hava depoları hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir ihbar üzerine, İzmir ili Bornova ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı soğuk hava deposunda kontrol görevlisi ekiplerimiz tarafından denetim gerçekleştirildi.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ, KÜFLÜ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde; son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, küflenmiş, bozulmuş nitelikte güvenilir olmayan gıdalar (peynir ve peynir benzeri ürün, tereyağı, krema, lor peyniri, teleme, salça benzeri ürün, hayvansal yağ vb.) tespit edildi. Ürünler muhafaza altına alındı. 5996 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Bu kapsamda muhafaza altına alınan peynir ve peynir benzeri ürünlerden 7.012 kg'ı, İl Müdürlüğü personeli gözetiminde 13.05.2025 tarihinde katı atık tesisinde imha edildi. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız sürüyor."

Bornova, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özkan Özdemir:
    o peynir bozulmamış kim çöktü adamın malına oda aydınlansın 21 8 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Awk nasıl anladınız bozuk olmadığını 3-5 kare fotoğraftan? Herbokolog olmanın da bi sınırı olmalı, sizde sınır falan da yok :) 12 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    7 ton peynir neden beklemiş, nasıl elde kalmış bu düşündürücü. Eğer bozuk olduğu doğruysa bu tür şeyleri ihbar edenlere cüzi de olsa para ödülü verilmeli. 15 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    tadı ıyı olur 9 3 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Peynir lerde bozulmaz yok yazık bu malları imha etmeyin 8 3 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Peynir tenekeleri paslanmış. Diğer Peynirlerin hütüpeti bezden dışarı simsiyah sarkmış. Ulan bir kahve aldım İzmir de marketten, tüketim tarihini 2025 üçüncü ay, adamlar kalemle üçü sekize boyamışlar :)) 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Kuflu peynir o tadi kuflu pekmezle guzel oluyor hic yemedim ama 1 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    yapar namussuzlar 2 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Valla en güzeli Alman Marketlerde 100 gram Yunan Peyniri 1,99,- € Yediğini ye, yemediğini İnşaat işinde çemeşir olarak kullan. Hiç çürümey, Fahreler bile yemey. Ne güzel ikisi bir arada hem peynir hem çemeşir 0 0 Yanıtla
  • 768107:
    marka niye aciklamiyorsunuz 0 0 Yanıtla
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