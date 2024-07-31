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Yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa A.'nın kullandığı 63 AGR 289 plakalı yakıt tankeri ile Mehmet Salih Yaşlı'nınkullandığı 63 LC 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.