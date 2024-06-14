Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi

Geniş Video İzle

İstanbul Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı soygununa ilişkin gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Polis, 400 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek 1'i kadın 10 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve diğer şüphelilerin yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. Güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ve Serdar Canpolat'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

14.06.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi400 saatlik kamera görüntüsü izleyen polis, 1'i kadın 10 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı
İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Memduh Paşa Yalısı soygununa ilişkin gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube ekiplerinin, zanlıların yakalanması için 4 yüz saatlik kamera görüntüsünü izlediği öğrenildi.
Sarıyer Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirilmişti. Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Yalı ve çevresindeki iş yerlerinin kameralarını inceleyen ekipler yaklaşık 4 yüz saatlik görüntü izledi. İstanbul, Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 12 suç kaydı bulunan Y.B.'nin, 7 suç kaydı bulunan B.Ç.'nin ve M.Ş.'nin yalıya girerek soygunu yapanlar olduğu belirlendi. Soyguna karışan 7 şüphelinin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Polis ekiplerinin yalının güvenlik sistemini devre dışı bırakan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi
Kaynak: İHA

İstanbul, Sarıyer, Güvenlik, Adliye, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:18:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yalı soygunu zanlıları adliye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement