Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi - Son Dakika
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Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

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Ünlü gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, Boğaz'daki yalısında çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin, kendisine ait kıymetli evrakları ve özel belgeleri çalıp kayıplara karıştığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Muhtar'ın "Başıma büyük işler açacak" diyerek tapularının da kayıp olduğunu söylediği öğrenildi.

11.02.2025 08:51  Güncelleme: 09:16
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Televizyon yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanmıştı. Bilinci kapanan Muhtar daha sonra ise yoğun bakımda iki kez entübe edilmişti.

Daha sonra sağlığına kavuşan ünlü isim taburcu olmuştu. Sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Reha Muhtar bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi.

ÖZEL BELGELERİ ÇALIP ORTADAN KAYBOLDU

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre yabancı uyruklu temizlik görevlisi D.S., ünlü spikerin evinde bulunan tapu kayıtları, özel belgeler ve kıymetli eşyaları çalarak ortadan kayboldu.

"BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUM"

Durumu öğrenen Reha Muhtar savcılığa başvurdu. Ünlü gazetecinin şikayet dilekçesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı alıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe ediyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muhtar, kişisel bilgilerinin D.S.'nin eline geçtiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Şüpheli şahsın, kendisini maddi ve manevi zarara uğratmasından endişe ettiğini dile getirdi.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda kalan Reha Muhtar vasiyetini açıklamıştı. 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşananlardan sonra vasiyetini açıklamıştı. Reha Muhtar şu açıklamayı yapmıştı: "Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın."

Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar\'ı soyup soğana çevirdi

Reha Muhtar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • osman şahin:
    AHMET KAYA SANA HAKSIZLIK EDENLERİN HALİNİ GÖR BETER OLSUNLAR MEKANIN CENET OLSUN 16 8 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    ya bu adam kanal sahibi değildi yalı nasıl satın almış aklım almıyor ayrıcada 15 yıldır haber sunmuyor 16 0 Yanıtla
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