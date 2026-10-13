Yalova-Bursa yolunda otobüsün geri manevrası, Manisa'daki 11 ölümlü kazayı hatırlattı - Son Dakika
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Yalova-Bursa yolunda otobüsün geri manevrası, Manisa'daki 11 ölümlü kazayı hatırlattı

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Yalova-Bursa yolunda otobüsün geri manevrası, Manisa\'daki 11 ölümlü kazayı hatırlattı
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Manisa Akhisar'da sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsü geri manevrada çekiciyle çarpıştı; 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından 12 Eylül'de Yalova-Bursa'da kaydedilen görüntülerde bir yolcu otobüsü geri manevra yaparak sapağa girmeye çalıştı, kaza yaşanmadı.

Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yaklaşık 1 ay önce Yalova- Bursa kara yolu arasında benzer bir görüntünün araç kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otoyolda sapağı kaçıran yolcu otobüsünün geri manevra yaptığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından paylaşılan 12 Eylül tarihinde Yalova-Bursa arasındaki görüntülerde de bir yolcu otobüsünün otoyolda geri geri hareket ederek sapağa girmeye çalıştığı görüldü.

Trafiği tehlikeye düşüren manevra sırasında şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. Görüntüler, otoyolda yapılan tehlikeli bir hareketin nelere yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGüvenlik3. SayfaOtomobilAkhisarManisaGüncelYalovaEylülBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Yalova-Bursa yolunda otobüsün geri manevrası, Manisa'daki 11 ölümlü kazayı hatırlattı - Son Dakika
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