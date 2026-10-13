Yalova-Bursa yolunda otobüsün geri manevrası, Manisa\'daki 11 ölümlü kazayı hatırlattı

Yalova-Bursa yolunda otobüsün geri manevrası, Manisa'daki 11 ölümlü kazayı hatırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsü geri manevrada çekiciyle çarpıştı; 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından 12 Eylül'de Yalova-Bursa'da kaydedilen görüntülerde bir yolcu otobüsü geri manevra yaparak sapağa girmeye çalıştı, kaza yaşanmadı.
Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yaklaşık 1 ay önce Yalova- Bursa kara yolu arasında benzer bir görüntünün araç kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde otoyolda sapağı kaçıran yolcu otobüsünün geri manevra yaptığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sapağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından paylaşılan 12 Eylül tarihinde Yalova-Bursa arasındaki görüntülerde de bir yolcu otobüsünün otoyolda geri geri hareket ederek sapağa girmeye çalıştığı görüldü.
Trafiği tehlikeye düşüren manevra sırasında şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı. Görüntüler, otoyolda yapılan tehlikeli bir hareketin nelere yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu.
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