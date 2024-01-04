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Yalova'da 3 Milyon Liralık Lüks Otomobil Çalındı, Zanlı Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Yalova'da 3 Milyon Liralık Lüks Otomobil Çalındı, Zanlı Kayıplara Karıştı

Yalova'da bir araç kiralama şirketinin iş yerine giren hırsızlık zanlısı, 3 milyon lira değerindeki lüks otomobilin anahtarını alarak kaçtı. Zanlının Zonguldak'a kadar gittiği tespit edildi. Yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yalova\'da 3 Milyon Liralık Lüks Otomobil Çalındı, Zanlı Kayıplara Karıştı
04.01.2024 - 18:48,
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Yalova'daki araç kiralama şirketinden 3 milyon liralık lüks otomobil çalan zanlı kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, lüks otomobille Zonguldak'a kadar kaçtığı öğrenilen zanlıyı yakalanma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez Fatih Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir araç kiralama şirketinin iş yerine gece saat 03.15'te giren hırsızlık zanlısı, burada firmaya ait 3 milyon lira değerindeki lüks otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra işyeri önünde bulunan lüks otomobile binen zanlı kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen firma yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen zanlının daha sonra araçla Zonguldak'a kadar gittiği tespit edildi.

Araç kiralama firması yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, "Hırsız camdan girerek 3 milyon değerinde bir arabamızın anahtarını alıp araçla buradan ayrılmış. İçeriyi tabi darmadağın etmiş, bir şeyler aramış ama bulamamış. Bizim bu bölgede 20 gün içerisinde bizim bildiğimiz, karşımızdaki Noter, yakınımızdaki taşımacı, emlakçı olmak üzere yapılan dördüncü hırsızlık olayı. Yetkililerden buranın güvenliğinin biran önce alınmasını istiyorum. Çünkü kalabalık bir cadde. Aracımız şu anda Zonguldak'ta. Sağ olsunlar emniyetimiz takipte. Geçiş kameralarından şu anda emniyette olduğu bilgisini verdiler. Çalan şahsın da kimlik bilgisine ulaşmışlar. Şu anda biz de takipteyiz. İnşallah emniyetimiz aracımızı bulup bize teslim edecek" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Yalova, Fatih, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da 3 Milyon Liralık Lüks Otomobil Çalındı, Zanlı Kayıplara Karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da 3 Milyon Liralık Lüks Otomobil Çalındı, Zanlı Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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