Yalova'da kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp 650 bin liralık telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.
Altınova ilçesinde 15 Şubat 2024 tarihinde, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan kişiler A.K'yi, 650 bin lira dolandırmıştı. Kocaeli'nde 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda olayın 4 şüphelisi yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerinin ifadelerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan teknik inceleme ve araştırmalar sonucunda M.N.A., M.E.Y., R.A, Ö.T.'nin de dolandırıcılık olayı ile ilişkisinin olduğu ve İstanbul'da bulundukları tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen operasyon sonucu, İstanbul'da kaldıkları otelde yakalanan 4 şüpheli Yalova'ya getirildi. Zanlıların üst ve otel odalarında yapılan aramaları sonucunda dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 720 TL para ve dolandırıcılık olayında kullanıldığı değerlendirilen 8 cep telefonuna el konuldu.
Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.E.Y., R.A ve Ö.T tutuklandı. M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle dolandırıcılık soruşturmasındaki tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da 650 bin liralık telefon dolandırıcılığı operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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