Yalova\'da 9-10 Eylül operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. 9-10 Eylül tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 509,01 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan adli kontrol tedbiri uygulandı