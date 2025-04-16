Yalova'da Apartmanda Yangın: 7 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalova'da Apartmanda Yangın: 7 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yalova\'da Apartmanda Yangın: 7 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından 2'si çocuk, biri bebek toplam 7 kişi kurtarıldı. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülüyor.

16.04.2025 19:05  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk, biri bebek 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İtfaiyesi, Sahil Mahallesi'nde Marmara Caddesi'ndeki Bilgiç Apartmanı'nda dün gece saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye ederek söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Erdoğan, gece saatlerinde başlayan yangının alt kattaki elektrik panosundan kaynaklandığının düşünüldüğünü belirterek, "Bu noktada başlayan yangın asansör kablolarının bulunduğu kısımdan yukarı sirayet ederek çatıya doğru etkili oluyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışarak gerekli müdahaleleri yaptı ve birkaç saat içinde güvenliği sağladı. İlk etapta bina içinde yoğun dumandan etkilenen 2 yetişkin ve 2 çocuğu dahili girişten girerek tahliye ettiler. İkinci katta terasta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2 yetişkin ve bir bebeğin tahliyesini de itfaiye aracımızın merdiveniyle terasa ulaşan itfaiye erlerimiz sağladı. Binadan 4'ü yetişkin, 2'si çocuk, biri bebek olmak üzere 7 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi" diye bilgi verdi. - YALOVA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Acil Durum, Çiftlikköy, Kurtarma, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, yalova, Yaşam, Bebek, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Apartmanda Yangın: 7 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:00:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da Apartmanda Yangın: 7 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement