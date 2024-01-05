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Yalova'da çaldığı lüks otomobille Zonguldak'ta yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da çaldığı lüks otomobille Zonguldak'ta yakalandı

Yalova'daki bir araç kiralama şirketinden çalınan 3 milyon liralık lüks otomobil, Zonguldak'ta yakalanan zanlı tarafından araç kiralama şirketine teslim edildi.

Yalova\'da çaldığı lüks otomobille Zonguldak\'ta yakalandı
05.01.2024 - 22:54,  Güncelleme: 22:59
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Yalova'da çaldığı lüks otomobille Zonguldak'ta yakalandı

Lüks otomobil kiralama şirketine teslim edildi

YALOVA - Yalova'daki araç kiralama şirketinden 3 milyon liralık lüks otomobil çalan zanlı, Zonguldak'ta yakalanırken araç firmaya teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Fatih Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bir araç kiralama şirketinin iş yerine gece saat 03.15'te giren hırsızlık zanlısı, burada firmaya ait 3 milyon lira değerindeki lüks otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra işyeri önünde bulunan lüks otomobile binen zanlı kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen firma yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen zanlının daha sonra araçla Zonguldak'a kadar gittiği tespit edildi. Şüpheli çaldığı lüks otomobille Alaplı ilçesinde yakalandı. Araç kiralama firması yetkilisi Kurtuluş Murat Balkuş, Zonguldak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek aracını teslim aldı. Firma sahibi Uğur Bezcioğlu ise kısa sürede olayı aydınlatan Yalova ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da çaldığı lüks otomobille Zonguldak'ta yakalandı - Son Dakika


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