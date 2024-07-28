Yalova\'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

3.Sayfa

Yalova'nın Armutlu ilçesinde iki farklı noktada çıkan ve yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan orman yangınları ile ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün Armutlu ilçesi Keçikayalıkları mevkiinde ve Kapaklı köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldi. Saat 18.45 itibarıyla yangınların kontrol altına alındığı iki bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, Bursa Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Birbirinden farklı ve uzak bölgelerde aynı zamanda çıkan yangınların çıkış nedeni soruşturma çerçevesinde detaylı şekilde araştırılacak.

Yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınan yangınlara 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, bölgedeki ilçe itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına AFAD arama kurtarma ekibi, 3 jandarma timi ve STK gönüllüleri de destek vermişti. - YALOVA