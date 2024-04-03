Yalova\'da Çırılçıplak Şahıs Şaşkınlık Yarattı

3.Sayfa

Yalova'da bir şahsın sokaklarda çırılçıplak şekilde dolaştığını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Yalova kent merkezi Kirazlı Sanayi Sitesi çıkışındaki yolda çırılçıplak şekilde bir adamın yürüdüğünü gören vatandaşlar yaşanan durumu cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Görüntülerde yolda çırılçıplak yürüyen şahıs daha sonra Yalova Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında bu kez başka biri tarafından görüntülendi. Şahsın bir süre sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. - YALOVA