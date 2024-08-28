Yalova'da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yalova'da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

25 Ağustos'ta Armutlu ilçesinde kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Bozburun mevkiinde yapılan ihbar üzerine arama gerçekleştirdi. Bölgede yapılan aramalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

28.08.2024 23:28
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Yalova'da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine Armutlu Bozburun mevkiinde arama yapıldı

YALOVA - 25 Ağustos'ta Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler bu sabah gelen ihbar üzerine Bozburun mevkiinde arama gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun cep telefonlarıyla 17.30 sularında 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede giden Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. Bölgede hava, kara ve denizden süren arama kurtarma çalışmaları Yalova açıklarının yanı sıra Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor.

İhbar üzerine Bozburun mevkiinde arama

Öte yandan deniz yüzeyinde bir cesedin vurduğu ihbar üzerine çok sayıda arama kurtarama ekibi bu sabah saatlerinde Bozburunu mevkii İhlas Tatil Köyü önünde aramalar gerçekleştirdi. Bölgeyi karadan ve denizde arayan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da denizde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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