Yalova'da Emekli Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Yalova'da Emekli Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

Yalova\'da Emekli Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu

Yalova'da bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekipleri, 10 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun cansız bedenini buldu. Sadioğlu'nun geri dönüşüm malzemeleri topladığı ve bunlarla gelir elde ettiği öğrenildi.

24.02.2024 15:16  Güncelleme: 15:22
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Yalova'da bir evden kötü kokuların gelmesi üzerine ikamete giren polis ekipleri kendisinden yaklaşık 10 gündür haber alınamayan 83 yaşındaki emekli öğretmen Doğan Sadioğlu'nun cansız bedeni buldu.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa mahallesi İsmet Acar Caddesinde Lalhan Apartmanı'nın 3 katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri 83 yaşındaki Doğan Sadioğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Sadioğlu'nun geri dönüşüm malzemeleri topladığı ve bunlarla gelir elde ettiği öğrenildi.

Sadioğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Daha sonra Yalova Belediyesi temizlik ekipleri tarafından çöp ev boşaltıldı.

İzmir'de yaşayan 2 kızı olduğu öğrenilen Doğan Sadioğlu'nun kesim ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Öte yandan, Sadioğlu'nu bir vatandaşın sokaklarda geri dönüşüm malzemesi toplarken çektiği ve sohbet ettiği görüntülerde gençlere spor, müzik, gazete, kitap okuma ve çalışma nasihatinde bulundu. Sadioğlu, görüntülerde emekli maaşıyla kızlarına yardımcı olduğunu ve geri dönüşüm ürünlerini satarak da geçimini sağladığını anlatı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Emekli Öğretmenin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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