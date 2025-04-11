Yalova'da Enerji Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika
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Yalova'da Enerji Gemisi Karaya Oturdu

Yalova\'da Enerji Gemisi Karaya Oturdu

Yalova'da 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi karaya oturdu, kurtarma çalışmaları sürüyor.

11.04.2025 13:32
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Yalova Demir Sahası'nda 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Marmara Denizi Yalova'nın Çiftlikköy açıklarında bulunan demir sahasında KPS Orhan Ali Khan isimli 289 metre boyundaki enerji gemisi fırtınada karaya oturdu. Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgede, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Gören gözlerine inanamadı

Çiftlikköy ilçesinde vatandaşlar sahili gören caddenin sonunda dev gemiyi görünce gözlerine inanamadı. Bir çok vatandaş kıyıya çok yaklaşan geminin fotoğraflarını çekti. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da Enerji Gemisi Karaya Oturdu - Son Dakika

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