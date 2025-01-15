Yalova'da kargoyla gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Koru beldesine kargo aracılığı ile İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, kargo şirketine ait binada aramada yaptı. Aramada yüzey temizleyicisi adı altında 5'er litrelik plastik bidonlarda toplam 45 litre etil alkol ele geçirildi. Adına etil alkol gönderilen 3 şahıs ve gönderen firma hakkında yasal işlem başlatıldı. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?