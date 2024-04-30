Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, bir cip önce bir otomobile ardından başka bir otomobile çarptıktan sonra restoranın duvarına vurduğu görülüyor.

30.04.2024 23:13
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Yalova'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya

YALOVA - Yalova Bursa kara yolunda 1 kişinin ölümü, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yalova Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi istikametinde ilerleyen Ercan M. yönetimindeki 06 BY 0006 plakalı BMW marka cip önce aynı istikamette giden R.K idaresindeki 74 BG 438 plakalı Tofaş marka otomobile, sonrasında da E.K idaresindeki 34 RY 47 96 plakalı Citroen marka otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine girerek duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle 34 RY 4796 plakalı otomobilde bulunan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk araçtan fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada 3 araçta yaralanan toplam 7 yaralı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kaza anı araçların bahçesine girdiği restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaklaşık 1 kilometre uzakta otomobile 74 BG 438 arkadan çarptıktan sonra hızlı bir yoluna devam eden 06 BY 0006 plakalı cip, sağ şeritteki 34 RY 4796 plakalı otomobile sağ arkadan çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle 34 plakalı araç yan devrilirken diğer araç ise restoranın duvarına çarpıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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