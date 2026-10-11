Yalova'da Japon Barış Çanı'nın hurdacıya 26 bin TL'ye satıldığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Japon Barış Çanı'nın hurdacıya 26 bin TL'ye satıldığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova\'da Japon Barış Çanı\'nın hurdacıya 26 bin TL\'ye satıldığı iddia edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşliğin simgesi 37 yıllık Japon Barış Çanı'nın hurdacıya 26 bin TL'ye satıldığı iddia edildi. 3 şüpheliden biri yakalanırken, 87 kilogramlık çanın bulunması ve 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yalova ile Japonya'nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı'nın çalınmasına ilişkin soruşturmada, çanın 26 bin TL karşılığında hurdacıya satıldığı iddia edildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması ve 87 kilogram ağırlığındaki çanın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Yalova'nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.

İddiaya göre şüpheliler, gece saatlerinde çanın bulunduğu alana gelerek demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti. Yaklaşık 87 kilogram ağırlığındaki çanı elektrikli motosikletin kasasına yükleyen şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, şüphelilerin olay öncesindeki ve sonrasındaki hareketlerinin takip edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı elektrikli motosikletin şarjının bitmesi üzerine çanı taşıyarak yollarına devam ettikleri de iddialar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesinde, çanın akıbetine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Şüphelinin anlatımına göre çan, olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı.

Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini öne sürdü. Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüphelinin, diğer şüphelilerden birinin kendisini "Ekmek paramızı çıkaracağız" diyerek çağırdığını söylediği belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheliden biri yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaJaponyaTonamiYalovaGüncelJaponSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
11:36
Mourinho yine yaptı yapacağını Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:56:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Yalova'da Japon Barış Çanı'nın hurdacıya 26 bin TL'ye satıldığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei