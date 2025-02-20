Yalova\'da Kar Kazası ve Mahsur Kalma Olayı

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Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada yaralanan olmazken başka bir bölgede karda aracıyla mahsur kalan vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Sugören köyü girişinde çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Kurtköy'de bir otomobil yolda kaldı. Sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. AFAD ekipleri bölgeye bir araç ve 4 personelle gitti. Mahsur kalan şahsı güvenli bir şekilde kurtaran ekipler, sürücüyü aracıyla emniyetli bir alana ulaştırdı. - YALOVA