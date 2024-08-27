Yalova'da kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yalova'da kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yalova\'da kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yalova Valiliği, Armutlu ilçesinde kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı. 47 unsur ve 149 personel bu çalışmalara katılmaktadır.

27.08.2024 17:19
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Yalova Valiliği, 25 Ağustos günü Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarının 47 unsur ve 149 personelle devam ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Armutlu Meslek Yüksek Okulu süs balıkları üretim birimi önlerinden gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) cep telefonlarıyla 17.28'de Bursa 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmuşlardı. Bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik unsurları 2 arkadaşa ulaşamamıştı. Bölgede yaklaşık 48 saattir süren çalışmalar Yalova açıklarının yanı sıra Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında devam ediyor.

"Henüz iki vatandaşımızla temas sağlanamamıştır"

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20'de şişme kano ile kaybolan ve haber alınamayan iki şahsın Armutlu'da kaybolmasına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbar ile 17.30'da başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde 18.57'de şişme kanoya ulaşılmış ancak aranan iki şahsa rastlanmamıştır. Halen genişletilerek devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında henüz iki vatandaşımızla temas sağlanamamıştır. Mevcut durumda arama ve kurtarma sahasında; 18 bot, 1 helikopter, 26 araç, 2 tekne, 149 personel Valiliğimiz AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde Yalova, Bursa ve Sakarya AFAD ekipleri; Sahil Güvenlik, Jandarma JAK, Deniz Polisi su altı ekipleri, STK'lar ile birlikte arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da kaybolan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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