 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak kediyi ağaçtan indirdi. Kurtarılan kedi daha sonra gözden kayboldu.

Yalova\'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
26.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 16:58
Abone Ol

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çınarcık ilçesi Vali Akı Caddesi'ndeki bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç ile kediyi bulunduğu ağaçtan indirdi. Serbest bırakılan kedi daha sonra gözlerden kayboldu. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çınarcık, İtfaiye, Yalova, kedi, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement