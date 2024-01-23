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Yalova polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda toplam 6 tabanca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler ile Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uygulama ve devriye görevleri sırasında 6 şüpheli şahısın üst araması yapıldı. Aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.
6 şüpheliyle ilgili "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar" kanuna muhalefet suçundan işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YALOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yalova'da Polis Uygulamasında 6 Tabanca Yakalandı - Son Dakika