Devletin iki numarasında emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Dengeye taşıyacağız

4 senedir fark etmediği sorunu ne hikmetse seçim dönemi fark etti

Yalova'da scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

YALOVA - Yalova'da bir vatandaş tarafından scooter üzerine bırakılan şüpheli çanta panik oluşturdu. Bomba imha ekibi tarafından fünyeyle patlatılan çantanın içinin boş çıkması herkese derin bir nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez İsmet Acar Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kiralama firmasına ait scooter üzerinde duran çantayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri ilk incelemesinin ardından güvenlik kameralarından çatıyı bir erkek şahsın bıraktığını belirledi. Ardından bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi. Fünye ile patlatılan çantanı boş çıkması herkese derin bir nefes aldırdı.