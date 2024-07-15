Yalova'da şelalede mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yalova'da şelalede mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

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Yalova'da bulunan Erikli Şelalesi'nde kayalıklara çıkarak mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Teşvikiye beldesindeki Erikli Şelalesi'ne serinlemek için giden genç, kayalıklardan inemeyince yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla genç genci kurtardı.

15.07.2024 19:43
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Yalova'da şelalede mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

YALOVA - Yalova'da bulunan Erikli Şelalesi'nde kayalıklara çıkarak mahsur kalan genç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesindeki Kent Ormanı içinde yer alan Erikli Şelalesi'ne serinlemek için giden bir genç, burada çıktığı kayalıklardan inemeyince aşağıdaki vatandaşlardan yardım istedi. Gencin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Çınarcık itfaiye ekipleri gencin kurtarmak için çalışma gerçekleştirdi. Gencin bulunduğu kayalıklara doğru halat atıldı. Halatı beline saran genç daha sonra itfaiyecilerin halatı kendine doğru çekmesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Yalova\'da şelalede mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da şelalede mahsur kalan genci itfaiye kurtardı - Son Dakika

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