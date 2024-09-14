Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı - Son Dakika
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Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı

Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı

Yalova'da bir kiracı, evine tahliye için icra memurları gönderen ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı. Ağır yaralanan ev sahibi hastanede tedavi altına alınırken, kiracı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.09.2024 21:30
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Yalova'da bir kiracı, evine tahliye için icra memurları gönderen ev sahibinin cinsel organını keserek ağır yaraladı. Olay sonrasında kiracı tutuklandı.

EV SAHİBİNİN CİNSEL ORGANINI KESİP AĞZINA SOKMAYA ÇALIŞTI

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S. (50), aynı binada oturan ev sahibi K.A. (69) ile evine tahliye için icra memurlarını gönderdiği için tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kiracı Adnan S., ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, sonrasında ise elindeki bıçakla cinsel organını kesti. Gözü dönen kiracı, bununla da yetinmeyerek yaşlı adamın kestiği cinsel organını ağzına sokmaya çalıştı.

TUTUKLANDI

K.A'nın yere düşmesiyle olay yerinden ayrılan Adnan S., daha sonra polise giderek teslim oldu. Kiracısı tarafından cinsel organı kesilen ev sahibi K.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adnan S., polise verdiği ifadede ise şunları söyledi: "K.A. ev sahibim olur. Ben bahçe katında ikamet ederim, K.A. 2 üst katımda ikamet eder. K.A. tahliye olmam için önceki tarihte icra yoluna başvurmuş ve tahliyemiz kesinleşmişti. Kesinleşmeden sonra kendisi ile kira konusunu konuştuk, icrayı uygulamayacağını, icrayı kaldıracağını söyledi. Yaklaşık 1 yıldan fazla süredir sorunsuz otururum. Bugün eşim beni arayarak, 'İcra memurları geldi. Evden çıkartacaklarmış bizi' dedi. Ben eve gittiğimde memurlar evden ayrılmıştı. Evde bulunurken eşim televizyonun kablosunu kırmış, ben de tadilat yapmak için kırmızı siyah renkli sapı olan bıçak ile televizyon kablosunu tamir ediyordum. Evim zemin katta olduğundan ve bahçeyi gördüğünden orada bahçede uğraşan ev sahibim K.A.'yı gördüm. İkametimin kapı ağzına çıktım, o da yanıma geldi.

YAPTIĞI VAHŞETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

K.'ya 'Biz zaten anlaşmıştık, bu icra nereden çıktı' dedim. K. bana 'Ben adamın anasını işte böyle s..' dedi. Bu hakaret üzerine bir anda K'ya bir kez yumrukla vurdum. K.A. yakamı tuttu. Elimle onu itekledim, boştaki elimle onun bol olan pantolonunu biraz aşağı ve öne doğru çektim. Diğer elimdeki bıçakla kemer bölgesinden aşağı doğru kıyafetlerini kestim. Sonra boştaki elimle cinsel organını tuttum. Elimde bulunan kırmızı siyah renkli bıçakla da cinsel organını kestim. Bu bıçakla bilerek isteyerek K.'nın yanına gelmedim. İş yaptığımdan elimde unutmuşum. Böyle bir olayın planını yapmadım, bana hakaret edince aniden bu olay gerçekleşti. Bu cinsel organının parçasını ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ancak ağzına sokmak istediğimi biliyorum. Ağzı kapalı olduğundan böyle bir şey yapmam mümkün olmadı. K.A. yere düşünce de 'Adamın s... ağzında olmaz yerinde olur' dedim. Olay biter bitmez K.A'yı orada bırakarak hemen elimdeki bıçakla polis merkezine gelerek teslim oldum. Olay bu şekilde olmuştur, harici bir suçlamayı kabul etmiyorum."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Şiddet, kiracı, yalova, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa KAYIKCI: bir insan o duruma nasıl gelebilir Bir de onu araştırmak lazım 71 42 Yanıtla
  • Savas Aka: İyi yapmış 42 56 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Kiracılar ile ev sahiplerini birbirlerine düşman ettiler, buyurun cenaze namazına sayın siyasiler..! 88 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: buda çok ağır ceza olmuş 65 10 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: naptın kral yaşlı başlı adam ev sahibi sonuçta 53 18 Yanıtla
  • Yaşar hikmet: Böyle küfür söylenmez, böyle cezasida verilmez. Toplum; Hadis-i Tarikat dini yüzünden yozlaşti ve böyle bir toplum ortaya çıktı. 35 23 Yanıtla
  • Murat Çevre: Önce yap sonra planlı yapmadım de ... Tamam bir anlık öfke olabilir bir kaç tane vurdun diyelim. Bu ne böyle orasını burasını kes ağzına sok.. 45 9 Yanıtla
  • Orçun Ayana: dayım hak etmiş demek ki 20 32 Yanıtla
  • karaca yusuf: habere bak 35 6 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Kiracıya kuyruk olur artık hapiste 28 12 Yanıtla
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