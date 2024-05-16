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Yalova'da tavanına yerleştirilen koltukla seyir eden otomobil görenleri hayrete düşürdü.

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde ilerleyen Tofaş marka Kartal model otomobilin üzerinde koltuk taşındığını görenler gözlerine inanamadı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen bir sürücü, gördüğü ilginç manzaranın fotoğrafını çekti. Araç herkesin şaşkın bakışları arasında karayolunda ilerlemeye devam etti. - YALOVA