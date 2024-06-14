Yalova'da trafik denetimleri Kurban Bayramı öncesi sıklaştırıldı

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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik 293 personel, 25 ekiple sahada görev yapıyor. Ekipler, özellikle başta İstanbul- İzmir otoyolu başta olmak üzere İzmit ve Bursa kara yolları üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde özellikle otoyol, karayolları ve caddelerde trafik denetimlerini artırarak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Engin, yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"İlk 5 ay zarfında 156 bin araç denetlenmiş olup 52 bin araca çeşitli işlemlerden ceza tatbik edilmiş olup 361 ehliyete el konuldu. Bunun yanında yaklaşık 750 aracımız da trafikten men ettik. Bayram tedbiri olarak da bu zamana kadar 11 bin motosikletin denetimi yapılmış olup 4 bin 900 çeşitli işlemlerden cezalar kesilip 230 motosiklet otoparklara çekilmiştir. Bayram tedbirleri olarak vatandaşlarımıza uykusuz ve yorgun yola çıkmamalarını, alkolü söylemeye gerek yok zaten kesinlikle kullanmamalarını, kavşak içlerinde genelde kazaların olduğunu bilmelerini ve kavşak içlerine geldiklerinde hızlarını kesmelerini, trafik ve jandarma görevlilerimizin işaretlerine ve kurallara kesinlikle uymalarını tavsiye ediyoruz. Gazipaşa Caddesi'ne araç ve motosikletlerin kesinlikle girmemesini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Yolun sonu bayram olsun."

Emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulunan Engin, merkez Gazipaşa Caddesi'nde denetimlerin 24 saat yapıldığını kaydetti. - YALOVA