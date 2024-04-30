Yalova'da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Yalova'da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı

Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen kazada cip, peş peşe 2 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

30.04.2024 00:33
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Yalova'da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı,1 ölü, 7 yaralı

YALOVA - Yalova Bursa kara yolunda meydana gelen kazada cip peş peşe 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi ölürken 7 kişide yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Bursa kara yolu Orhangazi ilçesi istikametinde ilerleyen E.K yönetimindeki

06 BY 0006 plakalı cip önce aynı istikamette giden R.K idaresindeki 74 BG 438 plakalı Tofaş marka otomobile, sonrasında da E.K idaresindeki 34 RY 47 96 plakalı Citroen marka otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir restoranın bahçesine girerek duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle 34 RY 47 96 plakalı otomobilde bulunan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk araçtan fırlayarak olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada 3 araçta bulunan biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Bölgede ayrıca savcı gelerek inceleme gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da trafik kazası: Cip peş peşe 2 otomobile çarptı, 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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