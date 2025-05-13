Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çavuşçiftliği alt geçide giren bir otomobil ile servis minibüsü sürücüleri birbirlerine yol vermedi.
Bu sırada ise tersaneler bölgesinden gelen araçlar servis aracının arkasında uzun kuyruk oluşturdu.
Bu sırada otomobilde bulunan 2 kadın ve servisteki vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Arkasında araç bulunmamasına rağmen geçitten geri çıkmayan kadını olay yerine gelen jandarma güçlükle ikna etti.
Otomobil sürücüsünün geri çıkmasıyla trafik yeniden normale döndü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi - Son Dakika
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