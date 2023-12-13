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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 104.77 gram skunk, 6.13 gram kokain ve 58 adet sentetik ecza tablet ele geçirildi.

Yalova\'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
13.12.2023 - 19:07,
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin istihbarat çalışmalar neticesinde, O.A'nın çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri kendi sevk ve idarelerindeki 35 plakalı araç ile naklederek sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı. Polis şahsın içinde bulunduğu aracı bir süre takibe aldıktan sonra emniyetli şekilde durduruldu. O.A. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 104.77 gram skunk, 6.13 gram kokain ve 58 adet sentetik ecza tablet ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan uyuşturucu madde kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 8,86 gram sentetik kannabinoid, 3,01 esrar, 0,29 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 97 adet fişek, 1 av tüfeği ve 23 adet tüfeğe ait fişek ele geçirildi.

Polis 3 zanlıya "ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından, 4 şüpheliye ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adli işlem gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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